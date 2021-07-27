УПЦ МП проводить хресний хід з нагоди 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

Українська православна церква Московського партіархату (УПЦ МП) проводить хресну ходу до 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі. Через перекритий поліцейськими автомобільний рух на низці вулиць, центр Києва паралізувало.

Як зазначено на сайті УПЦ МП, урочисті богослужіння на Володимирській гірці планують провести у вівторок, 27 липня, о 13:00. Після того віряни хресною ходою пройдуть до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Через хресних хід київські охоронці заступили на посилене чергування, а також попередили про обмеження руху транспорту у центрі Києва. Через перекритий рух на низці вулиць в місті утворилися величезні автомобільні затори.

фото Google Maps (клікніть на зображення, щоб отримати актуальну інформацію про затори в Києві)

З 6:00 в Києві перекрили рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 планують також обмежити рух і на таких вулицях:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Київська поліція закликала водіїв бути уважними та планувати свій маршрут руху з урахуванням цієї інформації.