Через хресну ходу УПЦ МП центр Києва паралізували затори
Поліція попередила про обмеження руху на низці вулиць
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Українська православна церква Московського партіархату (УПЦ МП) проводить хресну ходу до 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі. Через перекритий поліцейськими автомобільний рух на низці вулиць, центр Києва паралізувало.
Як зазначено на сайті УПЦ МП, урочисті богослужіння на Володимирській гірці планують провести у вівторок, 27 липня, о 13:00. Після того віряни хресною ходою пройдуть до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
Через хресних хід київські охоронці заступили на посилене чергування, а також попередили про обмеження руху транспорту у центрі Києва. Через перекритий рух на низці вулиць в місті утворилися величезні автомобільні затори.
фото Google Maps (клікніть на зображення, щоб отримати актуальну інформацію про затори в Києві)
З 6:00 в Києві перекрили рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 планують також обмежити рух і на таких вулицях:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
- на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Київська поліція закликала водіїв бути уважними та планувати свій маршрут руху з урахуванням цієї інформації.