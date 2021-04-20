Через заборгованість у Мукачеві Закарпатської області тимчасово подаватимуть воду за графіком, повідомила у вівторок, 20 квітня, прес-служба комунального «Мукачівводоканалу».

За інформацією підприємства, така ситуація склалась через велику заборгованість за спожитті послуги з водопостачання та водовідведення. На підприємстві наголосили, що це призвело до неможливості подальшого цілодобового обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, бо неможливо оплачувати за енергоносії, сировину та матеріали.

«Тимчасово подача води буде проводитись за графіком, згідно з попереднім повідомленням (за три дні). Також буде активно проводитись претензійна робота юридичним відділом підприємства, наслідком якої можуть бути обмеження для Вас можливості виїздів за кордон, отримання пільг і субсидій та правом розпоряджатись власним майном», – йдеться у повідомленні.

Графік погодинного водопостачання в Мукачеві

З понеділка до п’ятниці включно:

з 6:00 до 9:00;

з 12:00 до 14:00;

з 19:00 до 22:00.

Субота, неділя та святкові дні: