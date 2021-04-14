«Львівводоканал» повністю погасив кредит Світового банку за цілодобове водопостачання у Львові. За ці кошти впродовж 2003-2007 років у Львові повністю модернізували водомережі, а у 2010 році – цілодобово воду почали отримувати мешканці всіх районів міста.

У 2002 році водоканал отримав 24,3 млн доларів США кредиту від Світового банку та 6 млн доларів ґранту від уряду Швеції на ремонт насосних станцій та впровадження цілодобового водопостачання у Львові, адже до цього місто отримувало воду погодинно.

Мережі ремонтували з 2003 до 2007 року. Зокрема водопровідну мережу міста поділили на 11 зон тиску замість однієї, проклали 21,7 км нових водопроводів, модернізували 9 насосних станцій, частково оновили каналізаційні очисні споруди. Після цього у 2010 році у Львові з’явилось цілодобове водопостачання.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», повністю погасити кредит вдалося у вівторок, 13 квітня. Позику отримали під 6% річних, за умови обов'язкового залучення 10 млн доларів власних коштів і разової виплати за кредит 240 тис. грн. Кінцевою датою погашення кредиту був 2022 рік.

Зазначимо, що до кінця року мешканці всього Львова мають отримувати воду без хлору. Натомість її дезінфікуватимуть гіпохлоритом натрію.

Нагадаємо, що «Львівводоканал» за кошти ЄБРР на ґрантових організацій модернізує очисні споруди на вул. Пластовій. Крім цього, з осаду комунальних стічних вод вироблятимуть​ біогаз, що зможе покривати витрати підприємства. Загальна вартість проекту становить 31,5 млн євро.