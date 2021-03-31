До вересня Львів повністю відмовиться від використання рідкого хлору для знезараження води. У місті вже понад 2/3 львів'ян отримують воду, дезінфіковану гіпохлоритом натрію. Зараз модернізують інші насосні станції.

«Львівводоканал» удосконалює насосні станції, щоб перевести їх на альтернативний спосіб дезінфекції води за допомогою гіпохлориту натрію. У тестовому режимі на початку року його почали використовувати на насосній станції Збоїща, що забезпечує жителів більшої частини Шевченківського району, а також на насосній станції Винники, що обслуговує мешканців Личаківського району. З насосної станції Сокільники воду без хлору постачають у Франківський район та частково на Сихів. Загалом це близько 68% абонентів, які використовують дезінфіковану гіпохлоритом натрію воду.

До червня «Львівводоканал» планує переобладнати під використання гіпохлориту натрію насосну станцію Будзень-3, що забезпечує водою Залізничний район. Дезінфіковану не рідким хлором, а гіпохлоритом натрію, отримуватимуть мешканці таких вулиць:

Повітряна, Сяйво, Олесницького, Тісна, Мирна, Скромна, Чижевського, Моторна, Пропелерна, Доробок, Вигоди, Пілотів, Низинна, Ловецька, Сірка, Підлісна, Потебні, Суботівська, Нечая, Косинського, Широка, Невелика, Дідушка, Олешківська, Планерна, Ангарна, Орельська, Сластіона, Гніздовського, Рудненська, Самарська, Кондратюка, Гайова, Чагарникова, Курмановича, Гречана, Грузинська, Кавказька, Лукича, Житня, Вівсяна, Церетелі, Пшенична, Самбірська, Рівненська, Ірчана, Ліщинова, Вільхова, Городоцька (парна сторона від № 166, непарна сторона від № 241 і до кінця вулиці), Виговського (від початку вулиці до № 70 по парній стороні і до № 31 по непарній стороні), Кричевського, Дрогобицька, Дубнівська, Підгаєцька, Дальня, Полтави, Корсунська, Лютнева, Бакинська, А.Заде, Флінти, Величка, Журавлина, Малицької, Дозвільна, Ряшівська, Сигнівка, Головатого, Годованця, Сигнальна, Гірника, Вагонна, Паровозна, Яворницького, Баштанна, Караджича, Мисливська, Любінська (парна сторона від № 48, непарна сторона від № 71 і до кінця вулиці), Терлецького, Патона, Євського, Гіацинтова, Тюльпанова, Трещаківського, Камінна, Каховська, Гарматія, Д.Апостола, Тернова, Болбочана, Сполучна, Ганцова, П'ясецького, Збиральна, Конюшинна, Білогорща, Північна, Авіаційна, Зимноводівська, Станційна.

«Водночас, до вересня мають бути завершені роботи на насосних станціях Карачинів та Сихів, що дозволить покрити гіпохлоритом натрію ті райони міста, що залишилися, і на 100% перевести Львів на воду без хлору», — повідомили у «Львівводоканалі».

Вже у вересні воду без хлору отримуватимуть усі абоненти «Львівводоканалу».

Нагадаємо, торік Андрій Садовий заявив про повну відмову від хлорування води і модернізацію міських водогонів.