Грози з поривами вітру ввечері та вночі понеділка, 13 червня, спричинили відключення в електромережах на Львівщині. Про це повідомляє ПрАТ «Львівобленерго».

Станом на 8:00 ранку внаслідок стихії знеструмлені 29 населених пунктів повністю та 27 частково. Зокрема, струму немає у населених пунктах у Карпатського РЕМ: Старосамбірська, Самбірська Турківська частини; Центральному РЕМ: Жидачівська, Пустомитівська частини; Західному РЕМ: Городоцька, Мостиська частини; Південному РЕМ: Стрийська частина; Пустомитівська частина.

Аварійні бригади «Львівобленерго» працюють над відновленням електропостачання споживачам.