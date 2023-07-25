Об'їзний маршрут означатиме затримку поїздів

Через обстріли з боку російської армії у вівторок, 25 липня, буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Як повідомили у відомстві, станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів – Київ, №3 Ужгород – Запоріжжя, №87 Запоріжжя – Ковель.

«Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим», – йдеться у повідомленні.

Об'їзний маршрут означатиме затримку поїздів, про точний час та станції прямування провідники «Укрзалізниці» інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді.

«Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках, залізниця не спиняє рух», – йдеться у повідомленні.

Оновлено. Близько 8:40 в «Укрзалізниці» повідомили, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено та повідомили про наявні затримки поїздів.

Поїзд №3 Запоріжжя – Ужгород 4 години 30 хвилин;

Поїзд №96 Рахів – Київ 2 години 30 хвилин;

Поїзд №87 Запоріжжя – Ковель 6 годин.

«Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом», – йдеться у повідомленні.