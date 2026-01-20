З 2022 року Владислав Кириченко був у ЗСУ

У вівторок, 20 січня, у віці 57 років помер засновник видавництва «Наш Формат» та громадської організації «Реформація» Владислав Кириченко. Про це повідомили у пресслужбі видавництва.

Причиною смерті стала тяжка онкологічна хвороба.

«Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і для країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України», – повідомили у пресслужбі видавництва.

Про дату та місце похорону видавництво пообіцяло повідомити згодом.

Владислав Кириченко заснував «Наш формат» у 2006 році у Києві. Видавництво спеціалізується на нонфікшн-літературі. За 20 років роботи видавництво випустило понад 500 назв книг загальним накладом понад 2,2 млн примірників. У 2012 році співвласником «Нашого формату» став Антон Мартинов.

У 2020 році через видання книжки про коронавірус російської науковиці та неналежне ставлення з компанії пішли головний редактор і кілька топменеджерів. Тоді Владислав Кириченко казав, що з 2018 року напрямок «Нашого формату» не відповідав його візії.

Після початку повномасштабного вторгнення Кириченко пішов добровольцем в ЗСУ. Командував взводом, хоч стверджував, що «зробив лише три постріли за всю карʼєру в ЗСУ». Створював сайти для військових медиків і видавав книжки для ЗСУ, за що у 2023 році отримав державну відзнаку «Сталевий хрест».