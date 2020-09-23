Львів не отримав від уряду коштів на боротьбу з коронавірусом. З місцевого бюджету на протидію поширення Covid Львів скерував понад 220 млн грн. Через пандемію і карантин місто має недонадходження до бюджету понад 400 млн грн. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час зустрічі з підприємцями 23 вересня.

«Місто, фактично, самостійно справляється з проблемами. Коли ми формували бюджет на цей рік, то була реверсна дотація понад 500 млн грн — те, що держава має забрати. Але от станом на 1 вересня в нас мінус 400 млн поступлень. Ну і я кажу: давайте збалансуємо ситуацію, а вони кажуть — ні», — розповів мер Львова Андрій Садовий.

Також він додав, що ще раз цю ситуацію обговорять на зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем під час його візиту до Львова 25 вересня.

Нагадаємо, медицина Львівщини не отримувала коштів із створеного Кабміном так званого ковідного фонду, який був затверджений у сумі близько 66 млрд грн. На сесії 22 вересня Львівська облрада визнала роботу уряду у боротьбі з Covid-19 незадовільною.