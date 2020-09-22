Депутати визнали незадовільною роботу уряду через суттєве недофінансування лікарень

Львівська облрада на сесії у вівторок, 22 вересня, заслухала інформацію ЛОДА щодо санітарно-епідеміологічного стану на території Львівщини та врегулювання ситуації, яка склалася у зв’язку з епідемією коронавірусу. Йшлося про недофінансування лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусом. У результаті депутати визнали роботу уряду у боротьбі з Covid-19 незадовільною.

Директор депратаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис повідомив депутатам, що на сьогодні лікарні Львівщини, які лікують хворих на Covid-19, уклали 65 угод з Національної службою здоров’я України. Із передбачених 558,7 млн грн на лікування хворих з державного бюджету через НСЗУ профінансовано 321 млн грн, що становить 57,5%.

Натомість з обласного бюджету Львівщини на боротьбу з коронавірусом виділили 148 млн грн. Ці кошти в основному пішли на доплати медикам.

Відповідаючи на запитання депутатів, Орест Чемерис повідомив, що медицина Львівщини не отримувала коштів із створеного Кабміном так званого ковідного фонду, який був затверджений у сумі близько 66 млрд грн. З його слів, ЛОДА зверталася до уряду з проблемою недофінансування лікарень.

Цю інформацію підтвердив заступник голови ЛОДА, депутат облради Іван Собко.

«Є недофінансування дороговартісних антибіотиків в обласній інфекційній лікарні та в центрі легеневого здоров’я. Ми на це звертали увагу і просили керівництво НСЗУ переглянути пакети послуг, щоб ковідні лікарні отримували більше коштів на медикаменти», – розповів Іван Собко.

У підсумку депутати підтримали пропозицію голови облради Олександра Ганущина визнати незадовільною роботу уряду у цьому напрямку. «За» проголосував 51 депутат.