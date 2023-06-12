Системи зрошення на тимчасово окупованих територіях можуть зруйнувати чи знести росіяни

Мінагрополітики озвучило орієнтовні збитки держави у сфері меліорації через підрив росіянами Каховської ГЕС. За даними міністерства, оприлюдненими у понеділок, 12 червня, збитки для систем зрошування в Україні сягнули понад 150 млрд грн.

Остаточну інформацію про суму збитків міністерство зможе отримати після звільнення тимчасово окупованих територій України, проте наразі йдеться про 150-160 млрд грн. Водночас у прес-службі Мінагрополітики повідомили, що меліоративні системи на окупованих територіях можуть бути зруйновані або демонтовані росіянами.

«Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України найближчим часом неможливо. Нагадаємо, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення», – повідомили у прес-службі міністерства.

Нагадаємо, 10 червня Кабінет міністрів озвучив орієнтовну суму збитків від підриву Каховської ГЕС. Станом на п'ятий день витоку води через греблю збитки становили 55 млрд грн.