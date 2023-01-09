Із 9 січня «Укренерго» повертає ліміти споживання електрики, внаслідок перевищення яких у всіх регіонах будуть запроваджувати аварійні відключення. Це спричено зниженням температури повітря.

Як повідомила прес-служба «Укренерго», станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом на початку робочого тижня.

Наразі енергосистема не може покрити споживання електрики у повному обсязі через пошкодження та окупацію низки електростанцій, що виробляють електроенергію, серед яких Запорізька АЕС.

«Для забезпечення балансу в енергосистемі для всіх областей України встановлено ліміти споживання, що діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень», – йдеться в повідомленні.

Також залишається складна ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один із об'єктів генерації на півдні.

Зазначимо, що від початку року у більшості регіонів України не запроваджували графіки відключень, а електрику подавали цілодобово.