Усі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній потужності. Про це повідомила прес-служба ДП «НАЕК «Енергоатом» в п'ятницю, 20 грудня.

«Сьогодні, 30 грудня 2022 року, всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт», – йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, що фахівці «Енергоатому» працюють 24/7, щоб забезпечити українців світлом у святкові дні.

Зауважимо, що 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕСзупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.