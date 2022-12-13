Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмістить постійні технічні місії на всіх АЕС України. Про це повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

За його словами, МАГАТЕ має намір відправити технічні місії на всі атомні станції в Україні. Планується, що вони працюватимуть на станціях на постійній основі.

Український прем'єр так оцінив ініціативу: «Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку». Шмигаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.

Російські військові захопили Запорізьку АЕС 4 березня. Відтоді загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи лінії електропередачі та спричиняючи відключення зовнішнього живлення станції, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Також росіяни викрадають та катують працівників ЗАЕС. Крім того, за даними Енергоатома, загарбники розпочали на майданчику станції незаконне будівництво.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.