Україна у відбудові енергетики буде враховувати всі мілітарні ризики для системи. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише «Укрінформ».

За його словами, під час відбудовування енергосистеми вже враховуються питання мілітарних ризиків.

«Безумовно, зараз ключовим пунктом у будь-якій реконструкції нашої енергосистеми буде питання мілітарних ризиків для системи. Вже є напрацювання. Вони вже реалізуються. Ми створимо енергосистему, яка, окрім сучасних технологій та інновацій, буде мати потужний захист саме від військових загроз», – зауважив він.

Галущенко зазначив, що до повномасштабної війни Міненерго мало стратегію розвитку енергетики в Україні, і вона визначала рівень потужностей та обсяги, за якими Україна повинна була вийти до цілей «зеленого» переходу.

Всі ці принципи зберігаються, але вони будуть модифіковані з урахуванням нових викликів, що стоять перед енергосистемою України.