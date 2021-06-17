Провалля утворилося на вул. Героїв УПА, 72

У Львові на вул. Героїв УПА, 72 утворилося провалля. Рух на частині вулиці перекрили щонайменше до 18 червня.

Як повідомили у патрульній поліції, провалля на проїзній частині вул. Героїв УПА утворилося вдень у четвер, 17 червня. Рух на вулиці перекритий, починаючи від буд. №29 й до повороту на вул. Смаль-Стоцького. Заїзд на вул. Антоновича через вул. Васильківського також закритий.

Об'їхати аварійну ділянку дороги можна через вул. Городоцьку. Ця ділянка дороги буде перекрита до ранку п'ятниці, 18 червня.

За інформацією Львівської міськради, на місці працює аварійна бригада ЛМКП «Львівводоканал». Тимчасово тролейбуси курсують за зміненими маршрутами, зокрема: тролейбус №22 курсує від Автовокзалу до вуп. Щирецька за звичним маршрутом та у зворотному напрямку по вул. Боткіна – вул. Володимира Великого – вул. Рубчака – вул. Боднарівка – вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Скорини – вул. Гашека – вул. Максимовича – Автовокзал.

Водночас тролейбуси №29 та 30 не курсують взагалі.