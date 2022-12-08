У порівнянні з показниками минулого року у жовтні 2022 року обсяги експорту ІТ-послуг з України скоротились на 16%. У порівнянні з вереснем цього року, експорт у жовтні скоротився на 7,4%. Експерти передбачають подальше просідання експорту комп’ютерних послуг, повідомляє Львівський ІТ-кластер.

Водночас за 10 місяців 2022 року скоротився на 10,8% загальний експорт послуг, а ІТ-експорт становить 43,8% від нього.

Разом з тим, за результатами 10 місяців експорт IT-послуг у порівнянні з минулим роком виріс на 9,9%, і приніс понад $6 млрд, що на $542 млн більше, аніж торік. Утім, СЕО Львівського ІТ-кластеру Степан Веселовський вважає, що підсумки року щодо експортної ІТ-виручки доведеться підбивати за песимістичним сценарієм.

«Коли ми готували наше дослідження IT Research Resilience, ми передбачали різні сценарії щодо експортної виручки IT галузі: від оптимістичного у $8,5 млрд до песимістичного у 7,2-7,5 млрд. Станом на теперішню динаміку бачимо, що, на жаль, ми рухаємось до $7,1 млрд. До кінця року ми будемо і надалі бачити просідання експорту IT-послуг, зокрема через удари росії по критичній інфраструктурі України та проблеми з енергопостачанням», – прокоментував Степан Веселовський.

Попри деяке зменшення обсягів експорту, галузь ІТ і надалі залишається найбільш стійкою в Україні та стабільно приносить країні валютну виручку.