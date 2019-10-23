Через розпилення перцевого газу в гуртожитку львівського училища госпіталізували 12 учнів

Подія сталася у вівторок, 22 жовтня, у гуртожитку на вул. Випасовій, що у Шевченківському районі Львова. Внаслідок розпилення газового балончика у стані різного ступеня важкості до лікарні потрапили 13 осіб: 12 дітей та 1 дорослий.

«Близько 22:45 у м. Львові в гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища на вул. Випасовій, 11 внаслідок розпилення газового балончика у стані різного ступеня важкості з діагнозом: «токсична дія невстановленої речовини» у медичні заклади м. Львова госпіталізовано 13 осіб – 12 дітей у МДКЛ та 1 доросла особа в ОКЛ», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Як зазначено у повідомленні, станом на 6 годину ранку, середи, 23 жовтня, госпіталізовано 7 дітей (віком 15-16 років). 4 дитини перебувають у реанімації, 3 дитини в терапевтичному відділенні. Решта потерпілих проходять лікування амбулаторно.

Як розповіли ZAXID.NET у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків. Зараз за цим фактом поліція проводить перевірку. За попередньою інформацією, газ розпилила одна зі студенток училища.

«За словами студентки, яка розпилила газ, вона зайшла в кімнату, аби забрати свій зарядний пристрій. Вона побачила балончик червоного кольору і розпилила, подумавши, що це парфуми. Правоохоронці втановлюють усі деталі», – повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції області Світлана Добровольська.

Як зазначили у поліції, постраждалі – 12 підлітків, 2002-2004 років народження.

Ставропігійське вище професійне училище м. Львова — державний навчальний заклад, який здійснює підготовку кваліфікованих робітників для поліграфічної і будівельної галузей та сфери обслуговування.

Інформація оновлюється...