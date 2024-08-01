Є кілька пояснень тому, чому тріскається капуста

Коли качани капусти починають формуватися, їм потрібно забезпечити правильні умови, щоб зберегти урожай. Але, якщо ви помітили, що качани тріскаються, то на це є декілька основних причин, про які пише «Агроцентр».

Від чого тріскається капуста

Є кілька пояснень тому, чому тріскається капуста:

погодні умови. Температурні коливання і зміна сухої погоди на проливні дощі часто призводить до таких наслідків. Капуста починає вбирати вологу, надто швидко росте і лопається;

неправильний полив. Якщо ви занадто рясно поливаєте качани, вони починають інтенсивно рости, що призводить до їх розтріскування;

перезрівання. Це ще одна причина, від чого тріскається капуста. Іноді городники упускають момент для збору врожаю. Пам’ятайте, що різні сорти дозрівають у різні терміни;

сорт. Деякі сорти цього овоча мають схильність до розтріскування. Найчастіше цій проблемі піддаються ранні та середньостиглі види. Є сорти, які тріскаються найрідше: «Марафон», «Колобок» і «Альбатрос».

Як врятувати врожай

Для початку, важливо зрозуміти, що качани, які вже пішли тріщинами, ви не реанімуєте. Їх краще використати або пустити на заготовки (консервацію). Довго такий урожай не пролежить, тож не затягуйте.

А для того, щоб капуста не тріскалася, насамперед, необхідний правильний догляд і своєчасне удобрення врожаю – використовуйте інсектициди і подбайте про захист від слимаків.

Не менш важливу роль відіграє система поливу. Посто поливати кущі раз на тиждень недостатньо, щоденний полив теж не піде на користь. Робити це потрібно раз на два-три дні. Якщо ж погода дощова, від поливу можна відмовитися.

Як зрозуміти, що капусті вистачає води

Є один перевірений спосіб. Візьміть лопатку і викопайте невелику кількість землі (приблизно на глибину 10 см). Стисніть ґрунт у кулаці – якщо він сформувався в грудку, значить води поки що достатньо. Якщо ж земля розсипалася, час провести полив.