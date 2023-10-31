У Вінницькій області оголосили про надзвичайну ситуацію та посилили протиепідемічні заходи через спалах гепатиту А. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у вівторок, 31 жовтня.

«Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах», – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Відомо, що нині у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, ще 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

Санлікар додав, що у регіоні посилили протиепідемічні заходи, зокрема:

тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках та заборонили ярмарки;

посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;

проводять перевірки працівників. які залучені до виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, об’єктів централізованого водопостачання та підприємств, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

Ігор Кузін зазначив, що школярам на Вінниччині подовжили дистанційне навчання, а також тимчасово обмежили позашкільне навчання й роботу спортивних та мистецьких гуртків.

Що відомо про гепатит A

Гепатит A – це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту A передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Дотримання гігієни під час приготування їжі та миття овочів і фруктів перед вживанням допоможуть запобігти передачі вірусу через харчові продукти:

Не використовувати воду з неперевірених джерел. Будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кипʼятити перед вживанням.

Не забувати про правила особистої гігієни: ретельне миття рук з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям – допомагає уникнути та запобігти зараженню.

Інкубаційний період вірусного гепатиту A зазвичай триває 14–28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Вакцини проти гепатиту A, які зареєстровані в Україні та продаються на фармринку. Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту A дорослим, які працюють у закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.