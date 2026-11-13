Сесія облради не відбулася через відсутність кворуму

Через відсутність сесії Тернопільської облради на щорічну премію Верховної Ради імені Василя Сухомлинського з області не подали жодного освітянина. В Інституті післядипломної педагогічної освіти Тернопільщини повідомили в коментарі ZAXID.NET, що така ситуація повторюється вже другий рік поспіль. Цьогоріч премію ВР у розмірі 200 тис. грн отримають лише 36 педагогів України, тоді як гроші з бюджету передбачили для 54 освітян.

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Про неподання кандидатів-педагогів від Тернопільської області повідомив очільник парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Цьогоріч без претендентів також були Луганська, Сумська та Чернігівська обласні ради й місто Київ. Ще три області надіслали лише по одному кандидату.

«Додає неприємних відчуттів те, що половина педагогів мали бути відзначені у сфері дошкільної освіти. Для працівників дошкільної освіти сума у ​​майже 200 тис. грн співставна з річним заробітком. І обласні ради не можуть подати таких працівників для отримання премії. До того ж, гроші виділяють не з місцевих бюджетів, а з бюджету Верховної Ради України», – зазначив Сергій Бабак.

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Хто міг претендувати на премію від Тернопільщини

Керівниця Департаменту освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома у коментарі ZAXID.NET розповіла, що претендентів з області на присудження премії відбирає Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

«Департамент ОВА не може впливати на рішення Інституту. Вони спілкуються з педагогами, переглядають їхні документи, а тоді вже вирішують, кого саме слід подати на премію. Загалом процедура доволі тривала і складна», – розповіла вона.

За її словами, процедура відбору триває так: спершу надсилають повідомлення у всі громади області про пошук кандидатів-педагогів на премію. Після цього громади надсилають документи в Тернопільський інститут післядипломної педагогічної освіти. Запропонований перелік розглядають на внутрішній комісії закладу, а далі список обраних претендентів надсилають до обласної ради.

«Ми цьогоріч відібрали двох кандидатів на премію Верховної Ради. Це вчителька з Шумського ліцею Людмила Калуш та директор Бережанського ліцею Михайло Старка. Ці кандидатури мали розглянути на комісії облради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. А далі б депутати мали голосувати за одну кандидатуру, однак цього не відбулося», – розповів в коментарі керівник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Петровський.

Посадовець додав, що така ж ситуація з премією ВР була і торік. Тоді Тернопільщина також не подала жодного претендента, хоча документи були готові та направленні на розгляд комісії облради.

«Цьогоріч депутати мали б проголосувати за кандидатури на сесії у вересні, але вона не відбулася через відсутність кворуму. Наступна сесія була 10 листопада, але було вже запізно», – пояснив Олександр Петровський.

Міста і села не запропонували кандидатів

Голова комісії облради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту Оксана Мормуль розповіла, що далі обговорення на засіданні комісії питання про кандидатів на премію ВР не пройшло. Його розглядали ще влітку.

«Інститут подав дві кандидатури в одній номінації, а в іншій – жодної. Здається, не подали претендентів із дошкільної освіти. Коли ми розглядали це питання, депутати усно доручили представникам Інституту вибрати з двох освітян одного та додатково надіслати документи для кандидатів із дошкільної освіти. Однак цього не зробили», – додала Оксана Мормуль.

Олександр Петровський зазначив, що після комісії вони розіслали в громади листи з прохання подати працівників дошкільної освіти на відзначення, але відповіді зі сіл та міст не отримали.

Додамо, щороку освітяни з усіх областей отримують премії від Верховної Ради. Положення передбачає призначення 54 премій: 27 – педагогам повної загальної середньої освіти, 27 – педагогічним працівникам, які працюють на інших ланках освіти. У 2026 році ці 27 премій передбачені для педагогів дошкільної освіти. Розмір однієї премії – 200 тис. грн.