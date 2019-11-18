У Львові викинуті у смітник хімікати спричинили задимлення сміттєвоза

Хімічні сполуки, що вступають у реакцію з водою, викинули у звичайні сміттєві контейнери

У сміттєві контейнери на вул. Низинній, 52 у Львові хтось викинув банки з хімікатами. У момент забору сміття задимівся бункер спецавтомобіля. Працівники «Львівспецкомунтранс» не постраждали. Львів’ян закликають відповідально утилізовувати відходи.

Про випадок, що трапився на Левандівці, прес-служба міськради повідомила 18 листопада. Автомобіль «Львівспецкомунтранс» прибув на контейнерний майданчик на вул. Низинній, 52, що обслуговує ЛКП «Сяйво». У момент забору ТПВ задимівся бункер автомобіля.

«Водій прийняв оперативне рішення вивантажити сміття у спеціально відведену для цього локацію. Після детального огляду відходів було виявлено, що джерелом загорання стали колби з хімікатами. Речовини при контакті з вологою спровокували відповідну реакцію», — повідомили у ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Звідки взялися у контейнерах ці речовини, наразі невідомо. На окремих ємностях були наклейки з підписом «Натрий уксуснокислий». Додамо, що ацетат натрію використовується для виробництва мила, барвників, як протрава при фарбуванні тканин і дубленні шкір, електролітів у гальванотехніці. Речовина гідролізується водою.

Львів’ян закликають стежити за тим, що викидають у контейнери для сміття, і нагадують, що деякі речовини можуть бути небезпечними й потребують особливої утилізації.

«Ще раз наголошуємо на тому, що нехтування елементарними правилами сортування й утилізації може призвести до неприємних наслідків як для самої людини, так і для навколишнього середовища», — зазанчили у «Львівспецкомунтранс».