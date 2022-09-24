Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, попередив, що може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи, якщо ціни на енергоносії не впадуть

Промислові гіганти Європи починають скорочувати виробництво на континенті через високі ціни на російський газ. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, наразі Європа платить за газ у сім разів більше, ніж США, що вказує на кризу конкурентоспроможності континенту. Відповідно в Німеччині скоротилося позитивне сальдо торгівлі, оскільки різке зростання вартості імпортованих енергоресурсів компенсувало її дорогий експорт автомобілів і машин, а хімічні компанії почали переносити виробництво за межі країни.

В агентстві також повідомляють, що Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, попередив, що може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи, якщо ціни на енергоносії не впадуть.

У Франції виробник скла Duralex заявив, що переводить свою піч у режим очікування на 5 місяців, попри те, що книга замовлень компанії заповнена, а продажі зростають.

Найскладніша ситуація спостерігається у Німеччині, де промислове виробництво становить приблизно 30% економіки та налічує близько 1,15 млн людей. Енергомісткі заводи по всій країні постачають усе: від компонентів коробок передач для автомобілів до хімікатів для ліків і повсякденного пластику.

Уряди по всій Європі, де промислове виробництво становить приблизно чверть економіки, вживають екстрених заходів, щоб підтримати комунальні послуги та пом’якшити вплив кризи.

Цього тижня Сполучене Королівство Великої Британії також оголосило про план вартістю приблизно 40 млрд фунтів стерлінгів (44,8 млрд доларів), який передбачає обмеження гуртових цін на енергоносії, які входять до контрактів на газ та електроенергію для підприємств, протягом шести місяців.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер закликав малий і середній бізнес утриматися від підписання нових енергетичних контрактів за невисокими цінами, заявивши, що уряди перебувають у процесі перегляду вартості газу та електроенергії.

Видання зазначає, що оголошена російським президентом та воєнним злочинцем мобілізація щодо війни в Україні є свідченням відсутності ознак зниження цін на газ для Європи найближчим часом.