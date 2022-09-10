Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина і вся Європа готові до того, що Росія може повністю припинити постачання газу до Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами Німеччина підготувалася до того, що Росія значною мірою припинить постачання газу через широкомасштабну війну проти України, саме тому встановила термінали на північному узбережжі для імпорту рідкого газу.

«Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року ми матимемо можливість використовувати решту атомних електростанцій південної Німеччини, якщо це буде необхідно», – наголосив Шольц.

Bloomberg також пише, що в Асоціація міст і муніципалітетів Німеччини не погоджуються з твердження німецького канцлера щодо того, що країна готова до припинення постачання газу з Росії. Адже зростає побоювання, що Німеччина може зіткнутися з хвилею банкрутств внаслідок енергетичної кризи.

Зокрема, президент Асоціації міст і муніципалітетів Герд Ландсберг заявив, що країні загрожує енергетична криза. За його словами, Німеччина визнала, що ситуація серйозна, але поки не робить достатньо для підготовки.

Додамо, що держава-терорист Росія припинила постачання газу до Європи через трубопровід «Північний потік». Це стало черговим проявом енергетичного шантажу, яким Кремль займається від початку повномасштабної війни в Україні.

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» послідовно скорочував поставки до низки країн Європи, зокрема – Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, «Газпром» раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями.