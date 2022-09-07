Компанія Siemens Energy заявила, що витік мастила на станції «Портова», не є технічною причиною для зупинки роботи газопроводу «Північний потік». У німецькій енергетичній компанії заявили, що витік мастила, який нібито був виявлений російським «Газпромом» на агрегаті компресорної станції «Портова», не є достатньою технічною причиною для зупинки роботи газопроводу «Північний потік-1».

В Siemens Energy повідомили, що у вихідні отримали інформацію щодо несправності, однак її є недостатньо.

«До подальшого повідомлення, ми вважаємо, що виявлення, про яке нам повідомили, не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути загерметизовані на місці», – зазначено в офіційній заяві Siemens Energy, повідомляє Reuters.

За інформацією видання, 6 вересня заступник генерального директора «Газпрому» Віталій Маркелов заявив, що газопровід не відновить роботи, поки Siemens Energy не відремонтує несправне обладнання.

«Вам слід запитати у Siemens. Вони повинні спочатку відремонтувати обладнання», – зазначив Маркелов під час Східного економічного форуму у російському Владивостоці на запитання, коли «Північний потік-1» знову почне подавати газ.

Нагадаємо, 2 вересня Росія повністю зупинила постачання газу в Європу «Північним потоком-1». Зупинку газопроводу пояснили виявленим витоком мастила, яке можна усунути лише «в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства».

Пізніше комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні заявив, що ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу.