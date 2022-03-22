Станом на ранок 22 березня в Україні загинуло вже 117 дітей, понад 155 отримали поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждало у Київській області –- 58, Харківській – 40, Чернігівській – 31, Донецькій - 30, Миколаївській – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14.

«На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення», – сказано у повідомленні.

У с. Костянтинівка на Миколаївщині внаслідок обстрілу на території СТ «Південний Буг» зруйновано будинки, під їх завалами виявлено обгорілі тіла 3 осіб, серед яких 7-річна дитина.

21 березня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в с. Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.