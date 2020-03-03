Через загрозу звільнення 68-річний робітник виліз на 120-метрову трубу Добротвірської ТЕС

Старший машиніст Добротвірської ТЕС провів чотири години на 120-метровій трубі

Протестуючи проти скорочення, 68-річний старший машиніст Добротвірської теплоелектростанції провів чотири години на 120-метровій димовій трубі. Зліз чоловік лише після того, як йому пообіцяли повернути роботу.

Інцидент на Добротвірській ТЕС стався у середу, 3 березня. За словами селищного голови Добротвора Романа Ніколаєва, керівництво ТЕС відправило старшого машиніста у відпустку за свій рахунок. Дізнавшись про таке рішення, чоловік виліз на одну з труб ТЕС, вимагаючи повернути йому роботу.

«Його просто кинули «в простой» (неоплачувану відпустку), він псіханув – виліз на ту 120-метрову трубу і почепив там прапор. І добре, що сам ще й зліз. Ми тут чотири години сиділи і думали, як його зняти. Бо людина старша – вже 68 років. Але ситуація дуже складна в селищі – людей вивільняють, над ними знущаються. Я вже й до обласної влади звертався через ситуацію на підприємстві», – розповів Роман Ніколаєв.

Машиніст зліз після того, як адміністрація ТЕС написала великими літерами, що його повернули до роботи (фото Романа Ніколаєва)

Він уточнив, що зліз чоловік після того, як адміністрація ТЕС написала великими літерами на трубі, що його повернули до роботи. Після цього медики перевірили стан здоров'я машиніста і відпустили його додому.

За словами Романа Ніколаєва, ще від грудня 2019 року багатьох працівників ТЕС відправляють у неоплачувані відпустки, а частину працівників звільнили. За його словами, зараз на підприємстві працює 600-700 осіб.

«Ситуація дуже складна в селищі, бо вивільняють людей. Люди дуже обурені, на ТЕС створюють простої, роблять такі умови, щоб людина сама пішла з цієї роботи. У мене непрості відносини з цим підприємством. Воно не платить нам податки, воно розташоване за межами населеного пункту і платить нам лише земельний податок – 120 тис. грн в рік. І це підприємство-гігант, ви уявіть як ту громаду втримати», – заявив голова Добротвору.

Зазначимо, Добротвірська ТЕС є структурним підрозділом ПАТ «ДТЕК Західенерго», якою володіє Ринат Ахметов. Вона є ключовим виробником електроенергії у Західній Україні, встановлена потужність ТЕС складає 510 МВт. Це також один із ключових роботодавців у Кам'янко-Бузькому районі.

Додамо, що наразі ані «ДТЕК Західенерго», ані Добротвірська ТЕС офіційно ніяк не відреагували на цей інцидент.