ДТЕК звинуватили у шантажі після оголошення про вимушений простій Бурштинської ТЕС

Бурштинська теплова електрична станція належить ДТЕК Ріната Ахметова

Бурштинська теплоелектростанція «ДТЕК Західенерго» з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушений простій. Про це повідомив в.о. директора ТЕС Олег Івахів у листі до міської голови Бурштина Роксолани Джури. Працівників станції наразі перевели на чотириденний робочий тиждень.

«Відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» повідомляє про введення з 22 листопада 2019 року вимушеного простою станції, як єдиної можливості для запобігання повному припиненню діяльності ТЕС», – повідомив Олег Івахів у листі до міської голови Бурштина.

Керівник ТЕС поскаржився, що імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами замістив електроенергію національних ТЕС. А збільшення частки виробництва «дешевої електроенергії вітчизняних АЕС» знизило ціни для ТЕС.

«В окремі дні поточного місяця (ціна на «ринку на добу наперед», – ред.) знижувалась до рівня 91 кВт⋅год, що за ринкових цін на вугілля робить виробництво електричної енергії на ТЕС збитковим», – переконує Івахів.

Він вважає, що для усунення негативних чинників, що «загрожують тривалим простоєм ТЕС», потрібно зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, запровадити ринок допоміжних послуг (для плати станціям за готовність) та погасити заборгованість ДП «Енергоринок» перед Бурштинською ТЕС та іншими компаніями, що входять у ДТЕК.

Як повідомив франківський сайт «Курс», працівників ТЕС уже перевели на чотириденний робочий тиждень. Людям запропонували самим вибрати день тижня, у який не будуть приходити на роботу.

Водночас міська голова Бурштина Роксолана Джура звинуватила керівництво ТЕС у маніпуляціях та створені штучного дефіциту на ринку електроенергії.

«Виставляють високу вартість і не хочуть її коригувати. В інших регіонах, наприклад на Курахівській ТЕС та на Запорізькій ТЕС, станції працюють без простою, у них електрика дешевше. Чому у нас дорожче? ДТЕК стверджує, що у нас висока собівартість. Чому вона висока? Купуйте вугілля дешевше, модернізуйте обладнання. Вони хочуть залишити працівників ТЕС, котрі працюють вдень і вночі, без зарплати, а місто – без відрахувань до бюджету», – заявила Роксолана Джура у своєму відеозверненні, опублікованому 25 листопада на Facebook.

ДТЕК та її дочірня компанія «ДТЕК Західенерго», яка керує Бурштинською ТЕС, наразі публічно не прокоментували ситуації, що склалася.

Нагадаємо, нещодавнє відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії призвело до її різкого подешевшання на т. зв. «ринку на добу наперед» – частині нового ринку електроенергії України, де купують електроенергію для водоканалів, громадського електротранспорту, офісів тощо.

Станції «ДТЕК Західенерго», зокрема Бурштинська ТЕС, працюють в т. зв. «Бурштинському енергоострові» синхронно з європейською енергосистемою. Електроенергія з Росії та Білорусі не має доступу до цього енергоострова через технічні перешкоди, при цьому трейдери можуть імпортувати електроенергію з Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії. «Бурштинський енергоострів» охоплює території в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Фактично «ДТЕК Західенерго» контролює близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні.

Водночас зменшення вартості електроенергії для жителів трьох західних областей не відбулось, оскільки монопольним місцевим виробником електроенергії є «ДТЕК Західенерго», яке утримує свої ціни на старому рівні. ДТЕК також належить значна частина імпорту з Європи на «Бурштинський енергоострів», але компанія Ріната Ахметова не використовує своїх квот на імпорт. Разом із відключенням Бурштинської ТЕС це допомагає створювати штучний дефіцит електроенергії в Західній Україні.

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, якого керівництво Бурштинської ТЕС також звинуватило у простої, заявив 25 листопада, що ДТЕК хоче шантажувати владу, оскільки підстав для призупинення діяльності ТЕС немає. «Бурштинський енергоострів» від'єднаний від об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України і приєднаний до європейської системи. Російська електроенергія туди не може попадати навіть теоретично. На жаль, людей дурять та обманюють», – наголосив Герус.

Андрій Герус стверджує, що вартість електроенергії на «Бурштинському енергоострові» є найвищою в Україні. Вона вища на 20-30%, ніж на решті території України. За словами депутата, компанія Ахметова хоче зберегти свою маржу на виробництво електроенергії у розмірі 32% замість 10-15%, а рішення щодо зменшення ціни закупівлі вугілля для ТЕС можуть ухвалити у головному офісі ДТЕК.