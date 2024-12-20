Депутати Чернівецької міської ради погодили бюджет Чернівців на 2025 рік у розмірі майже 4,47 млрд грн. Із цієї суми власні доходи міста становлять майже 3,9 млрд грн. За відповідне рішення депутати проголосували під час сесії у четвер, 19 грудня.

За бюджет Чернівецької громади на 2025 рік проголосували 34 депутати міської ради, 3 обранців не голосували, повідомляє «Чернівецький промінь». Загальний бюджет на 2025 рік складе 4,47 млрд грн. Із цієї суми власні доходи міста становлять майже 3,9 млрд грн. Грантові кошти, які ЄС спрямує на забезпечення житлом ВПО, складуть 190 млн грн. Також майже 10 млн грн передбачили на підтримку Сил оборони, повідомив міський голова Роман Клічук.

Разом із трансфертами від уряду на зарплатню вчителям (освітньою субвенцією із держбюджету, розподіл якої здійснюється Кабміном) сума бюджету склала 4,8 млрд грн. Бюджет розвитку з цієї суми становить – 284,2 млн грн (200 млн грн – кошти від продажу землі, 80 млн – продаж комунального майна, 4,2 млн грн – надходження коштів пайової участі).

Найбільше бюджетних грошей у 2025 році планують спрямувати на сферу освіти – 36,4%. На інвестиційні проєкти та регіональний розвиток, енергозбереження передбачено 12,3% від загального бюджету. На функціонування житлово-комунального господарства депутати заклали 11,3% від загальної суми.

Решта бюджету розподілять між такими напрямками:

Транспорт та дороги – 8,6%;

Соцзахист та соцзабезпечення – 7,4%;

Держуправління – 7,2%;

Безпека, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій – 3,7%;

Виконання зобов'язань за інвестиційними проєктами – 3,4%;

Культура та спорт – 3,3%;

Охорона здоров'я – 2,6%;

Інше – 1,4%;

Реверсна дотація – 1,3%;

Резервний фонд місцевого бюджет – 1,1%.

Окрім того, серед важливих рішень цього бюджетного року передбачили фінансування на: