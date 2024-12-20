Найбільше видатків спрямували на освіту, охорону здоров'я, соцзахист і культуру

У 2025 році обласний бюджет Прикарпаття складе 2 млрд 397 млн грн, найбільше з нього витратять на освіту, охорону здоров’я, соцзахист та культуру. Рішення ухвалили на сесії обласної ради 20 грудня.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, частка власних доходів в майбутньому бюджеті регіону складе 78%. Найбільше видатків спрямують за такими напрямками:

881,8 млн грн – освіта;

275 млн грн – охорона здоров’я;

262,8 млн грн - соціальна сфера

219,4 млн грн – культура;

123 млн грн – спорт;

49,2 млн грн – управління ветеранської політики.

Окрім бюджету, депутати Івано-Франківської обласної ради затвердили програму підтримки ВПО на 2025-27 роки, яких офіційно зареєстровано в регіоні 112 тисяч, та створили комунальний заклад «Ветеран PRO», який очолила керівниця ГО «Дружини Янголів» Любов Василів.