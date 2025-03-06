Роман Міхала Шефари «Танцівниця з Донбасу» вийшов українською наприкінці лютого 2025 року

Чернівецьке «Видавництво 21» зняло з продажу роман чеського письменника Міхала Шефари «Танцівниця з Донбасу», який кілька днів тому отримали з друку. Причиною стали скарги читачів на меншовартісний образ та викривлений образ українців у книзі. «Видавництво 21» у четвер, 6 березня, повідомило, що отримало багато запитань та звинувачень після виходу книги.

Видавництво не отримало негативних відгуків від перекладачів, бета-рідерів чи літагенцій, тому «Танцівницю з Донбасу» затвердили до друку. «Ми розуміємо причину обурення, оскільки деякі обʼєктивні реалії життя в Україні розбігаються з уявленнями автора про них… Міхал Шефара є прихильником України. Втім, цього разу сумнівних моментів і переплетених із правдою російських наративів у книжці виявилось забагато – команда видавництва надто пізно звернула увагу на деталі. Ми перепрошуємо за ситуацію, яка склалася й надалі будемо значно уважніше контролювати проєкти на кожному етапі роботи», – розповіли у видавництві.

Крім цього, видавництво «21» закликало не писати образливих повідомлення та погрози на адресу своїх працівників й наголосили, що їхня позиція щодо війни в Україні є однозначною. Наразі видавці комунікують з чеськими партнерами, але знімають книгу з продажу.

Зазначимо, що 34-річний Міхал Шефара є чеським прозаїком та драматургом. На сайті «Видавництва 21» йдеться, що його книгу «Танцівниця з Донбасу» запропонувала видати українською перекладачка та доцентка кафедри східної й слов'янської філології Київського національного лінгвістичного університету Олена Ващенко.

«Ця книжка потрапила мені на очі випадково. Я ще не знала всього сюжету, але виникло бажання перекласти роман, вистачило прочитати анотацію до нього. Я знайшла Міхала на Facebook і запропонувала йому перекласти твір. Згадую свої слова: "Міхале, я не знаю, що з цього вийде, але я хочу це перекласти". Міхал озвався швидко. І робота закипіла», – розповіла Олена Ващенко.

На сайті «Видавництва 21» повідомляли, що книга «Танцівниця з Донбасу» розповідає про 18-річну дівчину Тамару Ахметову, яка виїжджає з окупованого Донецька, де пережила зґвалтування від російських бойовиків, до Чехії й починає працювати на заводі. Найбільшою мрією Тамари є танці. Книга має обсяг майже 700 сторінок й коштувала 780 грн. Зазначимо, що «Видавництво 21» видалило сторінку з продажем книги. Також інформацію про роман видалили з сайту Чеського центру у Києві.

На «Танцівницю з Донбасу» звернула увагу журналістка на книжкова блогерка Тетяна Гонченко й опублікувала кілька фрагментів з книги. На самому початку книги є фраза «після Майдану країна руйнувалася, а найкращі (викладачі балету) виїжджали до Москви». За сюжетом, головна героїня зустрічається з проросійським бойовиком Василем і сумує, що не виїхала до Москви. Василь став «ополченцем», бо, за словами автора, «Василь хоче щось змінити, адже в Україні вже давно панує несправедливість».

Уривки з книги «Танцівниця з Донбасу» Міхала Шефари. Фото Тетяни Гонченко

Блогерка також зауважила висловлювання про українську армію («на більше українська армія не спромоглася»). Крім цього, проросійських бойовиків у книзі називають «повстанцями». Міхал Шефара також пише, що в Україні не раді євреям. Додамо, що повний відгук Тетяни Гонченко на книгу можна почитати за посиланням.

«Як хоч одна людина з українського видавництва могла подумати, що це треба перекласти й видати у нас – для мене величезна загадка», – зазначила блогерка.

Нагадаємо, що чернівецьке «Видавництво 21» працює з 2004 року й спеціалізується на художній та нон-фікшн літературі сучасних українських та європейських авторів. У видавництві виходили книги таких іноземних авторів як Мартін Поллак, Арно Шмідт, Богдан Задура, Ришард Капусцінський, Тадеуш Боровський, Марек Гласко, Інґеборґ Бахман, Пауль Целан тощо. Серед українських письменників видавництво публікувало книги Олександра Бойченка, Василя Кожелянка, Андрія Любки, Сергія Жадана, Анатолія Дністрового, Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Тараса Прохаська, Юрка Іздрика тощо. Директором та власником «Видавництва 21» є Василь Дроняк.