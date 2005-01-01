Червоноград розірвав угоди з міськими перевізниками через численні порушення

На шість міських маршрутів оголосять новий конкурс

Сьогодні, 29 березня, виконавчий комітет Червоноградської міської ради прийняв рішення розірвати угоди з міськими перевізниками. Відповідне рішення виконком прийняв через численні порушення та скарги мешканців. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив міський голова Червонограда Андрій Залівський.

За словами мера, договори з перевізниками, яких у місті є два, розірвуть 16 квітня, після чого оголосять конкурс на міські перевезення.

Андрій Залівський пояснив рішення виконкому тим, що міські перевізники постійно порушують правила перевезення. Зокрема, за словами мера, після 20:00 вони не виходять на маршрути взагалі, а вдень курсують не за графіками.

«Я навіть не говорю про те, що вони не возять пільговиків. Також у них задекларовані одні транспортні засоби, а перевезення здійснювали інші», - зазначив мер Червонограда.

Кілька разів, наголосив Андрій Залівський, мерія Червонограда змінювала графіки курсування маршрутів на прохання перевізників, проте вони надалі їх не дотримувалися. Тому після 16 квітня у Червонограді оголосять новий конкурс на перевезення. Міська рада уже веде перемовини із претендентами на обслуговування міських маршрутів.

«Велика кількість автобусів наших перевізників була орендована. Відповідно, частина власників цих транспортних засобів готова напряму працювати з міською радою», - резюмував Андрій Залівський.

На час, поки у місті триватиме конкурс, міська рада Червонограда планує підписати тимчасові угоди з перевізниками тимчасові угоди.

Додамо, що у Червонограді курсує шість маршрутів, які обслуговує два автотранспортних підприємства: ТзОВ «Авто-лайн» (№1, №2) та ТзОВ «АТП-14628» (№3, №4, №4А та №7).