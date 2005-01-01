Львівська міськрада проголосувала за повну відмову від маршруток

Львів перейде на великі автобуси та електротранспорт

У четвер, 22 березня, Львівська міськрада підтримала петицію про повну відмову від малих автобусів – так званих маршруток і організацію перевезень електротранспортом та зручними великогабаритними автобусами. За відповідну ухвалу під час засідання сесії проголосували 47 депутатів.

Згідно з ухвалою, управління транспорту ЛМР має розробити дорожню карту переходу на зручний транспорт. Однак перехід відбудеться не протягом двох років, як це пропонувала авторка петиції, а протягом п'яти років.

Нагадаємо, електронна петиція з вимогою повністю відмовитись від малогарабитних автобусів (так званих маршруток) та організувати пасажирські перевезення електротранспортом та великогабаритними автобусами лише за 8 днів набрала понад 600 з 500 необхідних.

Авторка петиції Анна Меленчук пропонує розробити дворічний план повної відмови міста від маршруток з подальшим переходом на електротранспорт та великогабаритні автобуси, які курсуватимуть за чітко визначеним графіком.

Також у петиції наголошується на необхідності забезпечити весь громадський транспорт пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю, а також встановити на зупинках електронні табло з часом прибуття транспорту.

Раніше петицію вже підтримала транспортна депутатська комісія ЛМР, але запропонувала розтермінувати перехід на великогабаритні автобуси та електротранспорт не на два, а на п’ять років, оскільки за два роки повністю відмовитись від малогабаритних автобусів Львову не вдасться.

Зараз у комунального перевізника АТП-1 є 65 нових великих автобусів «Електрон», 20 автобусів середнього класу Ataman та 18 автобусів ЧАЗ. Також придатні до роботи близько 30 придбаних у попередні роки ЛАЗів та вживаних великих автобусів з Європи. Ще 150 автобусів цьогоріч Львів планує придбати в лізинг. Після цього, за словами директора АТП-1 Ореста Хамули, потрібно буде ще близько 100 автобусів, аби замінити старі маршрутки.

За словами директора ЛКП «Львівелектротранс» Олега Берези, у Львові є 131 трамвай і 83 тролейбуси, однак більшість з них зношені, а частина підлягає списанню. Фактично працюють на маршрутах 65 трамваїв та 55 тролейбусів. Цьогоріч Львів планує придбати 50 нових тролейбусів та до 50 вживаних трамваїв з Європи.

Згідно із затвердженою програмою закупівлі рухомого складу, у 2020 році у Львові мають бути 120 трамваїв, 120 тролейбусів, 340 великих та 150 малих автобусів.