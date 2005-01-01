До кінця року львівське АТП-1 придбає в лізинг 150 великих автобусів

Львівська мерія розглядає пропозиції від українських, турецьких та білоруських виробників автобусів

Львівський комунальний перевізник АТП-1 придбає в лізинг 150 великих автобусів, які планують отримати до кінця 2018 року. За відповідний дозвіл під час засідання сесії у четвер, 22 березня, проголосували 46 депутатів.

Прийнятою ухвалою депутати погодили АТП-1 закупівлю рухомого складу на умовах фінансового лізингу. Планується, що комунальний перевізник придбає 150 великогабаритних автобусів загальною вартістю не більше 800 млн грн у лізинг на 36 місяців. Відсоткова ставка за користування лізингом не має перевищувати 18%.

Отримати всі автобуси АТП-1 має до 31 грудня 2018 року, а платитиме за них щомісяця рівними частинами протягом терміну дії лізингу. Після завершення цього терміну на автобуси оформлять комунальну власність. Однак у якого виробника купуватимуть автоубси, наразі не відомо. У мерії розглядають пропозиції від українських, турецьких, білоруських виробників.

Депутати також зобов’язали департамент фінансової політики віднайти в бюджеті 2018 року 200 млн грн для внеску до статутного капіталу ЛКП-1 для обслуговування договору лізингу та погашення лізингових платежів.

Крім того, окремою ухвалою, за яку проголосували 42 депутатів, ЛМР прийняла програму закупівлі рухомого складу на умовах фінансового лізингу. Згідно з програмою, частково врегулювати проблему з громадським транспортом у Львові планують за допомогою закупівлі 150 автобусів, 50 тролейбусів та 50 трамваїв у 2018 році для поповнення рухомого складу комунальних підприємств.

Нагадаємо, Львівська мерія розглядає можливість придбання автобусів турецьких виробників. На початку тижня львівські представники відвідали турецьку компанію TSM Demirbas, щоб вивчити можливість придбання великогабаритних автобусів. Наразі компанія готова продати Львову близько 150 нових великих автобусів Temsa.

Раніше міськрада уже заявляла про зацікавленість у придбанні турецьких автобусів. Випробували представники мерії та комунального перевізника АТП-1 і білоруські автобуси МАЗ.

Додамо, що крім автобусів, Львів планує придбати також 50 нових тролейбусів за кошти ЄБРР.