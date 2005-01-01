Турецька компанія може продати Львову 150 автобусів Temsa

Автобуси Temsa Avenue, які представники Львівської мерії оглянули в Туреччині

Львівська мерія розглядає можливість придбання автобусів турецьких виробників. На початку тижня львівські представники відвідали турецьку компанію FSM Demirbas, щоб вивчити можливість придбання великогабаритних автобусів. Наразі компанія готова продати Львову близько 150 нових великих автобусів Temsa.

«Компанія FSM Demirbas займається продажем автобусів вже близько 20 років, та захоплює ринок специфічним підходом з продажу, а саме, купує автобуси у виробників, а потім продає їх зі складу. Таким чином в компанії постійно в наявності є 250-300 автобусів, які турецькі та європейські міста можуть купити досить швидко, не чекаючи 8-12 місяців виробництва від заводу», – мовиться в повідомленні прес-служби ЛМР.

За словами радника міського голови Андрія Білого, представники компанії-дилера Demirbas запропонували придбати в них 12-метрові автобуси турецьких виробників BMC, Temsa, Otokar.

Пропозиція унікальна тим, що є 150 доступних одиниць Temsa Avenue для продажу. Тому делегація зі Львова з робочим візитом приїхала в Стамбул оглянути автобуси.

«Ми дивились на модель Temsa Avenue Plus. За інформацією Мустафи Демірбас, власника компанії FMS Demirbas, такі автобуси курсують у Стамбулі, в містах Франції, Італії та США. Пропозиція від турецької компанії – це можливий вихід із ситуації щодо покращення якості перевезень у Львові, бо їхні автобуси вже є в наявності. Якість та рівень оснащення автобусів хороший. Наприклад, вони всі мають двигун екологічного стандарту Євро-6, оснащені кондиціонерами, облаштовані під електронний квиток та інші сучасні рішення, які поліпшують комфорт, зручність експлуатації та безпеку перевезень», – розповів Андрій Білий.

Салон автобуса Temsa

Однак, за словами Білого, ці автобуси мають досить високу вартість. «За ціновою категорії вони переходять у клас європейських виробників автобусів MAN, польського Solaris або чеського SOR», – додав радник мера. Проте вартість автобусів Temsa у мерії наразі не озвучують.

Він також наголосив, що остаточне рішення щодо придбання автобусів у мерії ще не ухвалили.

Нагадаємо, Львів планує придбати 200 великих автобусів, з яких 100 за кошти кредиту ЄІБ і ще 100 за кошти міського бюджету або в лізинг. 100 автобусів мерія розраховує придбати вже у 2018 році.

У лютому Львівська міськрада створила друге комунальне підприємство АТП-2, щоб купувати нові автобуси, адже рахунки та майно АТП-1 арештовані через борги перед Львівським автобусним заводом.

Раніше міськрада уже заявляла про зацікавленість у придбанні турецьких автобусів. Випробували представники мерії та комунального перевізника АТП-1 і білоруські автобуси МАЗ.