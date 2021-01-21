Підприємці продавали труби за заниженою вартістю

Директорам трьох підприємств на Львівщині повідомили про підозру через заволодіння комунальним майном «Червоноградтеплокомуненерго». У поліції повідомили, що у період з січня до липня 2020 року підприємці за заниженою у десятки разів вартістю продавали комунальне майно, яке перебувало в податковій заставі. Внаслідок таких дій державі було завдано збитків на 8,8 млн грн.

«Аби заволодіти майном комунального підприємства, упродовж січня-липня 2020 року штучно створювалися податкові борги. Надалі з метою їх погашення на комунальне майно накладались арешти. Потім його продавали за заниженою в десятки разів вартістю своїм товариствам. Так зловмисники придбали магістральну теплову мережу від котельні довжиною 1960 м, що перебувала в податковій заставі, за 216 тис. грн. Ринкова ж її вартість становила понад 9 млн грн. Унаслідок такої оборудки зловмисники заволоділи 8,8 млн грн. Це сума від різниці між ринковою та встановленою під час продажу ціною», – повідомили у поліції.

Фото прокуратури та поліції

У четвер, 21 січня, директорам трьох товариств повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі повідомили, що службові особи приватного підприємства спільно з оцінювачем організували незаконну схему. За місцем проживання підозрюваних та інших причетних до злочину осіб, а також у приміщеннях комунального підприємства, міської ради та в управлінні податкової служби провели 22 обшуки. Правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи, носії інформації, мобільні телефони, понад 4 тис. доларів США, два автомобілі марки BMW X5, Volkswagen Touareg, залишки ще нереалізованої труби, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою трьом фігурантам. Також встановлюють причетність інших осіб. Максимальне покарання –позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.