Приміщення на вул. Січових Стрільців, 3 у центрі Львова викрали під час «Афери століття»

Львівська обласна рада виграла суд щодо повернення в обласну комунальну власність приміщення на вул. Січових Стрільців, 3 у центрі Львова. Приміщення, в якому розміщувався хостел, незаконно приватизували особи, причетні до масштабної крадіжки комунального майна у Львові, відомій як «Афера століття».

Начальник юридичного відділу обласної ради Андрій Мельник розповів ZAXID.NET, що це приміщення площею 157,9 м2 на третьому поверсі у будинку на вул. Січових Стрільців,3 у центрі Львова. До 2016 року їх орендував, зокрема, Фонд державного майна України. Пізніше обласна рада передала їх в оренду ТзОВ «Модрина» та ТзОВ «Периметр». Приміщення використовували під хостел.

«Коли у Львові відбулася «Афера століття», цей об’єкт спершу був перереєстрований на підставних фізичних осіб, а потім їх ввели в статутний капітал юридичних осіб. Тобто, попереєстровували на фіктивну фірму, яка не має ніякої діяльності та історії. Обласна рада довела у суді, що такі дії ТзОВ «Коміна» є незаконними, оскільки майно належить громаді Львівщини та жодних рішень обласна рада щодо передачі його в приватну власність не приймала», – розповів Андрій Мельник.

Близько року Львівська облрада судилася за це майно. 25 листопада Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про те, що це майно обласної ради, та витребував його з незаконної власності ТзОВ «Коміна». Рішення апеляції набрало законної сили, однак може бути оскаржене в касації.

За даними YouControl, засновниками ТзОВ «Коміна» є львів’янки Оксана Філянська, Людмила Малькова та Ірина Сандул, які фігурують у так званій «Афері століття», коли було викрадено десятки об'єктів комунальної власності міста Львова та згаданий об'єкт обласної ради. Більшість об'єктів львівська мерія вже відсудила.