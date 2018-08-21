Чеські кінематографісти проведуть «ланцюгове» голодування на підтримку Сенцова

21 серпня чеські кінематографісти розпочали «ланцюгове» голодування на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ.

За повідомленням «Радіо Прага», одним з ініціаторів акції став документаліст Віт Янечек з Асоціації режисерів, сценаристів та драматургів (ARAS). Кінематографісти голодуватимуть по черзі, обмежений відрізок часу, передаючи естафету наступному учаснику.

Деталей цієї символічної акції на підтримку українського режисера не повідомляється, зокрема невідомо, скільки саме часу діячі культури будуть голодувати.