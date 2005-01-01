Четверо бухгалтерів київської поліції 9 років нараховували зарплату 23 підставним особам

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:564792

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В поліції Київської області викрили схему з розкрадання бюджетних коштів. Четверо бухгалтерів відомства в період з 2007 по 2016 роки платили зарплату 23 підставним особам, повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Як йдеться у повідомленні, працівники відділу фінансового забезпечення бухгалтерського обліку головного управління Національної поліції в Київській області за підробленими документами відкрили на підставних осіб 23 карткові рахунки для виплати заробітної плати, на які щомісячно у період часу з 2007 по 2016 роки перераховували грошові кошти. В такий спосіб бухгалтери заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн.

Наразі чотирьом бухгалтерам оголошено про підозру в підробленні документів та шахрайстві. Крім того, правоохоронці встановлюють коло інших людей, причетних до цього злочину.

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