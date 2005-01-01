Шість лікарів Львівщини є претендентами на відзнаку «Орден Святого Пантелеймона»

У понеділок, 26 березня, на Львівщині визначили претендентів-медиків на відзнаку за професіоналізм і милосердя - «Орден Святого Пантелеймона» і «Медаль Святого Пантелеймона».

«Орден Святого Пантелеймона» заснований у 2009 році, з 2017 року він є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя. Нагороду підтримують усі християнські церкви в Україні, МОЗ та Національна академія медичних наук. Цю нагороду ще називають своєрідним «Оскаром» в медицині. Її вручають у п’яти номінаціях.

Тож від Львівщини претендентом на нагороду у номінації «Найкращий лікар» є Любомир Соловей, завідувач анестезіологічно-реанімаційного відділення №2 Львівської обласної клінічної лікарні.

У номінації «Найкращий медичний працівник» - Христина Омельченко, палатна медична сестра Львівської обласної клінічної лікарні

У номінації «Новатор охорони здоров'я» - Федір Юрочко, дитячий отоларинголог Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ.

У номінації «За досягнення у міжнародному співробітництві у охороні здоров’я» є два претенденти, яких висунули колективи 8-ї міської лікарні і УКУ - Клаус Екснер, доктор медицини, хірург з Франкфурта-на-Майні і Панґрацці Арнольдо, професор Міжнародного богословського інституту Каміліанум.

У номінації «Взірець служіння суспільству» - Сергій Федоренко, головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні.

У 2018 році вперше оберуть і найкращих серед молодих медичних працівників віком до 35 років. Їх чекає нагорода - «Медаль Святого Пантелеймона».

З Львівщини претендентами на цю відзнаку є троє молодих медиків.

У номінації «За лікарське мистецтво» - Дмитро Бешлей, хірург кардіохірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні.

У номінації «За турботу і ласку до хворого» - Руслана Кончак, старша медична сестра військово-медичного клінічного центру Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України(м.Львів).

У номінації «За наукові розробки в медицині» - Ростислав Білий, професор кафедри цитології, гістології та ембріології ЛНМУ імені Данила Галицького.

Переможці стануть відомі 9 серпня – в день Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

Торік з Львівщини переможницею в номінації «Найкращий медик» стала фельдшер пункту екстреної медичної допомоги «Чижики» Мирослава Савчак.