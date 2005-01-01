Четверо львівських культурних діячів отримали від посла Франції почесні ордени

Під час церемонії відкриття 15-го щорічного фестивалю «Французька весна в Україні», 2 квітня, Надзвичайна та Повноважна Посолка Франції в Україні Ізабель Дюмон вручила чотирьом культурним діячам міста ордени в галузі освіти та культури. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

«Для мене велика честь і безмежна радість повернутися до Львова, звідки я почну довгу подорож Україною з нагоди урочистого відкриття «Французької весни». «Французька весна» - це не лише фестиваль, але й традиції. Ця подія стала місцем зустрічі в Україні. Це низка культурних заходів, яка відображає динамічний розвиток французько-української праці та постійного оновлення французької творчості, який вдається зберегти і передавати з року в рік традиції сучасності», - заявила Ізабель Дюмон.

Наталія Демчук, президентка організації «Альянс Фрасез» у Львові (з моменту створення у 2002 до 2017 року), отримала Орден Академічних пальм. Її наступник на посаді президента «Альянс Франсез» Василь Кметь, який також є директором Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, отримав Орден Мистецтв та літератури. Такі ж ордени були вручені Роману Чмелику, директору Львівського історичного музею, та Маркіяну Іващишину, директору арт-центру «Дзиґа».

Один з лауреатів - директор арт-центру «Дзиґа» Маркіян Іващишин (фото прес-служби ЛМР)

Відкриття «Французької весни» відбулось у Львівському історичному музеї. Цей щорічний фестиваль відбувається у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Рівному, Харкові та Бердичеві. Під час фестивалю українці зможуть познайомитись із актуальним французьким мистецтвом та оцінити результати франко-українського співробітництва.