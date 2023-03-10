Усіх потерпілих, які впізнали зловмисників, поліція просить зателефонувати на лінію 102

Поліція затримали чотирьох зловмисників, які прикидалися працівниками комунальних служб, заходили у квартири самотніх літніх людей і викрадали гроші. Наразі відомо про щонайменше три такі випадки, загалом крадії винесли з квартир пенсіонерів 150 тис. грн. До крадіжок причетні троє жінок із Запоріжжя та чоловік із Закарпаття. Усі фігуранти справи наразі перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у п’ятницю, 10 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, зазвичай, зловмисники діяли по двоє: доки одні спілкувалися з потерпілими, інші шукали і викрадали гроші та коштовності. Поліцейські з’ясували, що до схеми причетні троє жінок із Запоріжжя віком 31, 34 та 39 років, а також один 30-річний мешканець Закарпаття.

«Фігуранти проникали в помешкання літніх людей під виглядом працівників комунальних служб. Наразі встановлено їхню причетність до щонайменше трьох таких випадків, скоєних в Ужгороді. Постраждалими виявилися пенсіонери віком від 80 і більше років», – йдеться у повідомленні.

Усіх чотирьох зловмисників поліція затримала одразу після скоєння чергової крадіжки. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 64 тис. грн, 2 тис. дол., коштовні прикраси та нагрудні медалі. Також вилучений автомобіль, яким користувалися фігуранти. Затримані перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.