Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми «Схеми» під час інтерв’ю з тодішнім главою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, четвертим підозрюваним виявився начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту й охорони «Укрексімбанку». Чоловік отримав підозру за статтею 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та 126 «Побої та мордування» Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше про підозру повідомили самому Мецгеру, директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову та працівнику охорони «Укрексімбанку».

Як інформував ZAXID.NET, 7 жовтня журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування щодо «Укрексімбанку», під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі 60 млн доларів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки.

Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.

4 жовтня, журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на свою знімальну групу у кабінеті голови правління державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера під час інтерв'ю нібито через одне з їхніх питань, яке не сподобалося. Співробітники банку відібрали дві камери, забрали флеш-карти, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Наступного дня «Укрексімбанк» заявив, що на журналістів ніхто не нападав та своєю чергою звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею. Банк також переконував, що після цього журналісти залишили приміщення «без будь-якого перешкоджання та з усією записувальною та освітлювальною технікою».

Водночас проекту «Схеми» все-таки вдалося відновити відео, зняте журналістами в «Укрексімбанку». На ньому видно момент нападу на журналістів та відбирання їхніх мікрофонів та техніки. Вже 6 жовтня голова правління «Укрексімбанку» Мецгер подав у відставку на час проведення слідчих дій і попросив вибачення в журналістів. Пізніше Євген Мецгер звільнився з посади голови «Укрексімбанку».