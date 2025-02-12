Якщо студент покинув навчання, він має відшкодувати вартість, щоб вдруге вступити на бюджет

Студенти, які вступили на бюджетну форму навчання, але покинули університет або їх відрахували, можуть знову навчатися безкоштовно. Однак доведеться відшкодувати попередню вартість навчання. Деталі пояснює профільний сайт «Освіта.ua».

Відповідно до законодавства, громадяни України мають право на безоплатну вищу освіту, якщо вперше здобувають ступінь бакалавра чи магістра.

Українці мають право безоплатно здобути вищу освіту і за другою спеціальністю, якщо за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Але втрата працездатності повинна бути підтверджена висновками медико-соціальної експертної комісії.

Повторно вступити на бюджетну форму навчання за тим самим ступенем освіти мають право також громадяни України, які не завершили навчання. Для цього вони повинні відшкодувати кошти, вже витрачені на оплату послуг з їхньої підготовки.

Порядок відшкодування вартості навчання

Відшкодування вартості попереднього навчання на бюджеті відбувається вже після повторного зарахування до нового закладу вищої освіти. У наказі про зарахування студента встановлюється термін відшкодування коштів, що не перевищує 10 робочих днів з дня початку навчального року. Студент може попросити про реструктуризацію відшкодування коштів, але одразу доведеться заплатити не менше 50% загальної суми, а решту – частинами до кінця поточного навчального року.

Правила не розповсюджуються на:

студентів і курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (наприклад, які навчають поліцейських) та військових навчальних підрозділів ЗВО;

студентів, які написали заяву про відрахування до початку навчального року і не приступили до навчальних занять, незалежно від дати затвердження закладом вищої освіти наказу про відрахування.

Якщо студент вибув із закладу вищої освіти до початку семестрового контролю (до початку залікової сесії), він все одно повинен відшкодувати вартість 30 кредитів за той семестр, під час якого його відрахували, незалежно від фактичної тривалості навчання. Однак це положення не стосується студентів, яких відрахували до 31 січня 2017 року.

Як проводиться розрахунок суми відшкодування

Сума, що підлягає відшкодуванню, вираховується на основі середньої річної вартості навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного студента, кількості кредитів за іспити та заліки, що склав студент, а також кількості кредитів за іспити та заліки, які зараховані закладом вищої освіти за новим місцем навчання.

Чим більше навчальних дисциплін, складених за попереднім місцем навчання, зарахують при повторному вступі, тим меншою буде вартість відшкодування. Це можливо при повторному вступі на ту саму спеціальність або максимально наближену.