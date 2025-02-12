Всі документи подають в електронній формі

У 2025 навчальному році вступники в магістратуру подаватимуть заяви тільки в електронній формі. «Освіта.ua» розповіла, які документи потрібно подати при вступі на магістра.

Документи, необхідні для вступу на магістра:

документ, що посвідчує особу;

екзаменаційний листок, отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;

військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

документ про попередній рівень освіти;

документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах;

кольорова фотокартка розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

Заклади вищої освіти у своїх правилах прийому можуть встановити додатковий перелік документів, якщо це пов’язано з особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Якщо вступники подають документ про здобутий за кордоном ступінь освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа.

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Вступники подають усі документи в електронній формі. Виняток є для абітурієнтів, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет вступника:

іноземці та особи без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у випадку подання іноземного документа про освіту;

якщо документ про раніше здобуту освіту виданий до запровадження фотополімерних технологій виготовлення;

у випадку подання заяви на вступ до або після встановлених цим порядком термінів роботи електронних кабінетів вступників;

якщо неможливо зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Нагадаємо, реєстрація на участь в НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня.