Вступ без тесту можливий для пільговиків і абітурієнтів з вищою освітою

Більшість абітурієнтів, які вступатимуть до університетів 2025 року, складатимуть мультипредметний тест. Але є й такі ситуації, коли цього тесту проходити не потрібно. Хто і куди може вступити без НМТ, розповів сайт Еduсаtіоn.ua.

Без складання НМТ можуть вступати іноземці, абітурієнти з пільгами або ті, хто вже має диплом про вищу освіту. Втім, такі абітурієнти все одно проходять інші випробування – співбесіду чи внутрішній іспит. Ті, хто з певних причин не склали НМТ 2025, також матимуть альтернативи для навчання.

Вступ за польсько-українськими програмами

Деякі українські університети мають угоди з польськими закладами вищої освіти про спільні освітні програми. Це відкриває можливість вступу без НМТ. Такий варіант підходить тим, хто пропустив реєстрацію або не склав НМТ, але готовий складати тестування згодом.

Спочатку абітурієнта зараховують без іспитів на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту до польського університету. Для цього не обов’язково виїжджати за кордон: таке навчання може бути дистанційним на базі українського вишу. Провчившись рік у польському закладі вищої освіти, можна продовжити навчання в українському. Польсько-українські програми є не у всіх закладах вищої освіти, їх пропонують переважно приватні.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Однак, щоб отримати український диплом, НМТ все одно доведеться складати пізніше. Навчаючись на українсько-польській програмі, студенти можуть упродовж першого року паралельно проходити підготовчі курси, щоб після першого курсу скласти НМТ. Якщо з першого разу це не вдається, то студент матиме ще дві спроби у наступні роки.

Вступ до коледжу

Без НМТ можна вступити до закладу профтехосвіти. Навчання там триває менше, ніж в університеті. Так можна швидше здобути професію, а згодом, при бажанні, продовжити навчання в університеті за скороченою програмою.

До коледжу можна вступати і після 11 класу. Для цього потрібно пройти співбесіду за шкільною програмою та написати мотиваційний лист. На творчу спеціальність замість співбесіди потрібно пройти творчий конкурс.

Вступ за фаховим іспитом

Фаховий іспит замість НМТ для вступу в університет можуть складати абітурієнти, які вже мають вищу освіту. Вони вступають на основі диплома бакалавра/спеціаліста/магістра.

Фаховий іспит замість НМТ передбачає вступ лише на контракт. Його складають з тієї спеціальності, за якою буде навчання.

Вступ за співбесідою

Вступати без НМТ можуть окремі абітурієнти з пільгами. Цей перелік поки остаточно не затверджений, але, наприклад, торік без НМТ за співбесідою могли вступати:

абітурієнти з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

абітурієнти з інвалідністю, які неспроможні відвідувати освітній заклад;

постраждалі учасники Революції Гідності;

учасники бойових дій, зокрема ті, які проходять строкову службу;

абітурієнти з інвалідністю, які не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через захворювання чи патологічний стан;

абітурієнти з тимчасово окупованих територій.

Торішні результати

Для вступу до університетів у 2025 році також дійсними є результати НМТ попередніх 2022-2024 років. Якщо абітурієнт склав мультипредметний тест раніше і його влаштовують результати, на НМТ 2025 можна не реєструватися. Щоправда, для вступників з результатами НМТ попередніх років конкурсний бал розраховуватимуть за іншою формулою.

Іноземні громадяни

Без складання НМТ вступати до українських університетів мають можливість іноземці. Громадяни Польщі можуть проходити конкурс на основі результатів матурального іспиту, інші – на підставі результатів вступного іспиту.