Ранній розвиток дитини забезпечить легку адаптацію до школи

Якісна освіта є запорукою успішного майбутнього. Тому батьки часто намагаються забезпечити своїм дітям якомога кращі умови для навчання з ще дошкільного віку. Тим паче, що малюки краще і швидше засвоюють знання, легше вивчають іноземні мови й схоплюють все на льоту.

Серед дорослих є багато прихильників раннього розвитку дитини, проте дошкільна підготовка має також багато критиків. Чи потрібно готувати дошкільнят до навчання у школі, основні за і проти розповідає 24 Канал.

Чи потрібно готувати дитину до школи

Деякі батьки переживають за те, щоб дітей передчасно не перевантажувати навчанням і не забирати в них безтурботне дитинство. Інші ж переконані, що дошкільна підготовка полегшить процес адаптації дітей до нової ролі, розпорядку дня і обов’язків.

МОН запевняє, що реформа Нової української школи напрацьована так, щоб першокласники не потребували спеціальної підготовки. Вчителі повинні навчати дітей «з нуля», створюючи для них комфортне середовище для поступової адаптації.

Однак батьки та педагоги помічають, що діти, які вже вміють читати, писати та рахувати, легше сприймають новий матеріал і краще пристосовуються до шкільного ритму.

У чому плюси та мінуси підготовки до школи

Батьки, які є прихильниками дошкільної підготовки дітей, вважають, що:

підготовка допомагає дитині уникнути стресу в перші дні навчання;

діти отримують базові навички, які роблять навчання простішим і цікавішим;

у дітей формуються важливі соціальні навички: вміння працювати в колективі, слухати дорослих, дотримуватись розкладу.

Противники дошкільної підготовки зазначають, що підготовка може перевантажити дитину ще перед початком навчання у школі. Через це виникає ризик, що раннє навчання може знизити інтерес до шкільних предметів.

Чому дошкільна підготовка важлива

Як зазначають експерти, діти, які мають базові знання та вміння, почуваються впевненіше у першому класі й демонструють кращі результати. Підготовка до школи – це не лише навчання читання й письма, а й розвиток когнітивних навичок, уваги, мислення та соціальних компетенцій.

Завдяки правильній програмі та підходам дитина:

впевнено налаштується на новий робочий ритм;

не хвилюватиметься на початку шкільного життя;

буде готова до здобуття нових знань;

буде вмотивованою до навчання;

краще комунікуватиме з однолітками тощо.

Секрет успішного результату полягає у якісній підготовці. Тому завданням батьків є правильний вибір освітнього центру, щоб заняття не знеохотили дитину до здобуття нових знань.

Де знайти найкращий освітній центр для підготовки дитини до школи

Сучасні методи підготовки дітей до школи пропонує Optima Kids. У цьому освітньому центрі дитина опановуватиме збалансовану програму, яка врахує її навчальні потреби. Програма містить інтерактивні уроки, ігрові методики та творчі заняття, щоб підготовка до школи була цікавою й ефективною.

Навчатися можна офлайн у Києві (неподалік від станції метро «Політехнічний інститут») і онлайн. Такі умови роблять підготовку доступною для родин з усієї України. Щоб дати своїй дитині впевнений старт у навчанні з Optima Kids, реєструйтесь вже зараз і зробіть перший крок на шляху до її успішного майбутнього.