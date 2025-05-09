Перший півфінал «Євробачення-2025» відбудеться 13 травня

Уже у вівторок, 13 травня, український гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray виступить у першому півфіналі «Євробачення-2025», у швейцарському місті Базель.

Букмекери прогнозують українському гурту 3 місце у півфіналі: їхні шанси пройти у фінал оцінюють у 94%.

До фіналу з першого півфіналу, за прогнозами, пройдуть:

Швеція – KAJ, Bara bada bastu (95 %); Естонія – Tommy Cash, Espresso macchiato (94 %); Україна – Ziferblat, Bird of Pray (94 %); Нідерланди – Claude, C'est La Vie (93 %); Албанія – Shkodra Elektronike, Zjerm (91 %); Норвегія – Kyle Alessandro, Lighter (85 %); Кіпр – Theo Evan, Shh (84 %); Польща – Justyna Steczkowska, Gaja (81 %); Бельгія – Red Sebastian, Strobe Lights (69 %); Сан-Марино – Gabry Ponte, Tutta l'Italia (56 %);

Нагадаємо, що перший півфінал «Євробачення-2025» відбудеться 13 травня, початок – о 22:00 за київським часом.