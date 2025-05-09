Україна серед фаворитів першого півфіналу «Євробачення-2025»
Перший півфінал «Євробачення-2025» відбудеться 13 травня
Уже у вівторок, 13 травня, український гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray виступить у першому півфіналі «Євробачення-2025», у швейцарському місті Базель.
Букмекери прогнозують українському гурту 3 місце у півфіналі: їхні шанси пройти у фінал оцінюють у 94%.
До фіналу з першого півфіналу, за прогнозами, пройдуть:
- Швеція – KAJ, Bara bada bastu (95 %);
- Естонія – Tommy Cash, Espresso macchiato (94 %);
- Україна – Ziferblat, Bird of Pray (94 %);
- Нідерланди – Claude, C'est La Vie (93 %);
- Албанія – Shkodra Elektronike, Zjerm (91 %);
- Норвегія – Kyle Alessandro, Lighter (85 %);
- Кіпр – Theo Evan, Shh (84 %);
- Польща – Justyna Steczkowska, Gaja (81 %);
- Бельгія – Red Sebastian, Strobe Lights (69 %);
- Сан-Марино – Gabry Ponte, Tutta l'Italia (56 %);
Нагадаємо, що перший півфінал «Євробачення-2025» відбудеться 13 травня, початок – о 22:00 за київським часом.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter