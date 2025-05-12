Представниками України цьогоріч став гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray»

17 травня у швейцарському місті Базель відбудеться грандфінал «Євробачення-2025». Букмекери назвали фаворитів конкурсу та оцінили шанси України.

Згідно з даними сайту Eurovision World, найвищі шанси на перемогу має Швеція – 37%. Представник цієї країни, гурт KAJ із піснею Bara bada bastu, очолює рейтинги з середнім коефіцієнтом 2,1.

На другій позиції в букмекерських прогнозах – Австрія (23%), далі йдуть Франція (7%), Ізраїль (5%) та Бельгія (4%).

Україна, яку цьогоріч представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, наразі перебуває на 14 місці з ймовірністю перемоги в 1%. Водночас аналітики прогнозують, що Україна має високі шанси (52%) потрапити у топ-10.

Нагадаємо, гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray виступить у першому півфіналі пісенного конкурсу 13 травня.