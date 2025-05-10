Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення-2025: розклад трансляції
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У вівторок, 13 травня, відбудеться перший півфінал 69-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у Базелі, у якому виступить і Україна. У ньому виступлять представники ще 15 країн, які позмагаються за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 17 травня.
«Суспільне» транслюватиме конкурс 13 травня о 22:00 за київським часом наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо.
Де дивитися трансляцію?
- На сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- На телеканалі «Суспільне Культура»;
- Прослухати на «Радіо Промінь»
Коли виступить Україна?
Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray», який виступить під номером 5.
Хто виступить у першому півфіналі «Євробачення-2025»?
За проходження у гранд-фінал 17 травня змагатимуться:
- Ісландія: Væb – «RÓA».
- Польща: Justyna Steczkowska – «Gaja».
- Словенія: Klemen – «How Much Time Do We Have Left?".
- Естонія: Tommy Cash – «Espresso Macchiato».
- Україна: Ziferblat – «Bird of Pray».
- Швеція: KAJ – «Bara bada bastu».
- Португалія: Napa – «Deslocado».
- Норвегія: Kyle Alessandro – «Lighter».
- Бельгія: Red Sebastian – «Strobe Lights».
- Азербайджан: Mamagama – «Run with U».
- Сан-Марино: Gabry Ponte – «Tutta l’Italia».
- Албанія: Shkodra Elektronike – «Zjerm».
- Нідерланди: Claude – «C’est la vie».
- Хорватія: Marko Bošnjak – «Poison Cake».
- Кіпр: Theo Evan – «Shh».
Також у першому півфіналі представлять свої номери країни з «Великої п'ятірки» та країна-переможниця минулого року, які автоматично проходять у гранд-фінал:
- Іспанія: Melody – «Esa diva».
- Італія: Lucio Corsi – «Volevo essere un duro».
- Швейцарія: Zoë Më – «Voyage».