Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray», який виступить під номером 5

У вівторок, 13 травня, відбудеться перший півфінал 69-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у Базелі, у якому виступить і Україна. У ньому виступлять представники ще 15 країн, які позмагаються за 10 путівок у гранд-фінал у суботу, 17 травня.

«Суспільне» транслюватиме конкурс 13 травня о 22:00 за київським часом наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо.

Де дивитися трансляцію?

Коли виступить Україна?

Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею «Bird of Pray», який виступить під номером 5.

Хто виступить у першому півфіналі «Євробачення-2025»?

За проходження у гранд-фінал 17 травня змагатимуться:

Також у першому півфіналі представлять свої номери країни з «Великої п'ятірки» та країна-переможниця минулого року, які автоматично проходять у гранд-фінал: