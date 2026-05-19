Повністю відмовлятися від перемішування макаронів не можна

Ми постійно варимо макарони, не задумуючись про деякі нюанси, які впливають на смак та текстуру страви. Термічна обробка макаронних виробів має ряд нюансів. І одним з важливих моментів є перемішування макаронів, які опинилися в киплячій воді. Pixel Inform розповідає, чи потрібно перемішувати макарони під час варіння.

Коли потрібно перемішувати макарони?

Кулінари наголошують, що повністю відмовлятися від перемішування макаронів не можна. Саме ця дія допомагає запобігти злипанню макаронів і їх прилипанню до дна каструлі.

Але це достатнього зробити двічі протягом усього варіння. Вперше цю процедуру необхідно здійснити відразу після того, як макаронні вироби опиняться у воді. Якщо не перемішати їх у цей момент, то вони можуть склеїтись і прилипнути до дна посуду.

Через кілька хвилин після початку варіння макарони потрібно буде перемішати ще раз.